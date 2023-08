Dit jaar bijna 3.000 vuurwapens vernietigd in West-Vlaanderen

In 2023 zijn bijna 3.000 vuurwapens vernietigd in West-Vlaanderen. “Het was de tweede keer dat bij de lokale politiezones verzamelde vrijwillig afgestane vuurwapens vernietigd werden”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) uit Izegem op basis van informatie van gouverneur Carl Decaluwé.