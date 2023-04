Temperatuur gaat omhoog in Ingelmunster

Thomas & Sharon stoppen restaurant Populieren­hof in een nieuw jasje: “Samen ondernemen met mijn wederhelft, da’s geluk in het kwadraat”

Halfweg april nemen Thomas Wyseur (30) en Sharon Feys (27) uit Lendelede de fakkel over van zijn vader Tom in het bekende restaurant Populierenhof langs de Brugsesteenweg in Hulste, niet ver van de grens met Ingelmunster. Na 35 jaar is het tijd voor een wissel van de wacht en dat betekent ook dat de zaak in een nieuw kleedje komt te zitten. “Het interieur hebben we naar eigen smaak aangepast en we willen onze focus ook leggen op de jongere generatie”, vertelt het gemotiveerde horecakoppel.