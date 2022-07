Supporters uitzinnig nadat Lampaert geel pakt in de Tour: “Yves in Ingelmunster verwelkomen in een gele Cadillac!”

Ingelmunster“Yves is erin geslaagd om een man van 1.90 meter een traantje te doen laten.” In Ingelmunster vierden de emoties hoogtij kort na de knalprestatie van Yves Lampaert in de eerste rit van de Tour de France. Onmiddellijk na zijn indrukwekkende tijdrit sijpelden z’n fans binnen in supporterslokaal Den Bockor. Onder hen ook broer Jens Lampaert. “Dat Yves geel zou pakken, had ik nooit verwacht en hijzelf al zeker niet”, zegt hij.