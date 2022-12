Studio Kontrabas klaar voor nieuwe radiomarathon van 72 uur

IngelmunsterNadat de pandemie de voorbije jaren roet in het eten gooide is radiomarathon Studio Kontrabas nog eens aan een volwaardige editie toe. Sinds donderdagavond geven vier presentatoren het beste van zichzelf om 72 uur lang plaatjes voor het goede doel te draaien. Dat doen ze van op een nieuwe locatie: weverij Schotte in de Nieuwstraat, waar de komende dagen nog heel wat activiteiten op het programma staan.

Studio Kontrabas ontstond in 2015 als een Ingelmunsters initiatief om de Warmste Week te steunen en groeide in geen tijd uit tot een hartverwarmend initiatief. In 2020 was er nog een corona-editie, vorig jaar door de pandemie helemaal niets. De laatste volwaardige editie in 2019 bracht toen zestigduizend euro voor verschillende goede doelen op. “Dit keer zetten we ons in voor het Kinderkankerfonds en de Voedselbank West-Vlaanderen”, zegt Kevin Samyn, die alles samen met vrienden Tom Callewaert, Bram en Ward Tyberghien, Bert Vansteenkiste en Pieter-Jan Batsleer aan elkaar praat. “We zenden uit vanuit een loods van de leegstaande weverij Schotte in de Nieuwstraat 23.”

Unieke kans

“Door de uitzendingen van de Rode Duivels in een tent op het Marktplein was het niet zeker of die locatie op deze data wel beschikbaar zou zijn. Bij de vraag of de nieuwe locatie buiten dan wel binnen moest zijn stonden we nooit stil. Er bood zich een unieke kans aan en we grepen die met beide handen. We zijn er van overtuigd dat deze zesde editie even uniek zal worden als die op het binnenplein van het kasteel. Het oude fabrieksgebouw heeft enorm veel mogelijkheden en met wat hulp van de Bouwvrienden, die er op zaterdag vanaf 18 uur een kerstmarkt organiseren, hebben we er voor kunnen zorgen dat we de grote ruimte optimaal benutten.”

De radiomarathon werd donderdagavond op gang getrapt door burgemeester Kurt Windels (De Brug - N-VA - Open Vld), die het eerste plaatje mocht aanvragen: ‘The boys are back’ van Dropkick Murphys. “Na twee coronajaren zijn we blij dat deze jonge heren opnieuw hun schouders onder Studio Kontrabas zetten”, aldus de burgemeester. “Het nummer is toevallig ook het eerste nummer van de huwelijksceremonie van Kevin en Tom.”

Muziek staat er centraal. “Plaatjes aanvragen kan via de app, www.studiokontrabas.be of door een Whatsapp-berichtje te sturen naar 0456/56.92.07”, weet Kevin. “Maar er komt ook heel wat volk naar onze studio. Vrijdagavond krijgen we om 21 uur bezoek van de prettig gestoorde DJ Sjonnie Oaverechts, zaterdag rond 11 uur ontvangen we Senor Bugs met zijn platenbak en ’s avonds om 23 uur bouwt DJ Fax een feestje tijdens de kerstmarkt. Zondag om 11 uur treden de Wilfrieds op en vlak voor de slotshow zondagavond treedt Fijnkost op.”

Ruim twintig acties

Er zijn alvast twintig acties geregistreerd. Donderdagavond was er al een biertasting door de Vrienden van de Schone Col, op vrijdagavond is er de City Run en Walk, maar ook het Maria Rustoord, supermarkt Delhaize, Caffien en verschillende scholen en cafés organiseerden iets. “Wie wil kan nog steeds een actie registreren, een vrije gift doen of ter plekke een plaatsje aanvragen”, besluiten de presentatoren.

De loods opent vrijdag om 6 uur ’s morgens en blijft open tot 2 uur ’s nachts. Zaterdag kan je er van 9 tot 2 uur terecht en op zondag vanaf 8 uur. Om 18 uur is er een grote slotshow. Wie Studio Kontrabas van thuis uit wil volgen kan naar de site surfen of de radiofrequentie 89.3 FM ingeven.

