80 uur werkstraf voor man (36) na diefstal van iPhone en portefeuil­le op café

Een 36-jarige man uit Roeselare ging er in mei vorig jaar vandoor met een iPhone en een handtas in café ‘t Vlaams Huis in Izegem. De man werd eerder al verschillende keren veroordeeld voor diefstallen, deze keer is hij veroordeeld tot 80 uur werkstraf.