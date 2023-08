Zwemclubs van Tielt en Meulebeke fusioneren: “De passie voor de sport is wat telt. Niet je woonplaats”

De Tieltse Zeeduivels en de Meulebeekse Zwemclub Ter Borcht worden één en gaan straks officieel samen door het leven als het TIME Swimming Team. Voor beide clubs biedt de samenwerking voordelen. “De som is zoveel groter dan de delen”, aldus ZTB-voorzitter Frank Tack. Zijn Tieltse collega David Van Quathem deelt die mening. “Zwemwater is schaars. Zonder Meulebeke waren we ten dode opgeschreven.”