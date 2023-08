NET OPEN. Dagbladhan­del De Kriebel verkoopt vanaf maandag ook belegde broodjes: "Zowel klassieke broodjes als eigen creaties”

De Kriebel is voortaan meer dan enkel een dagbladhandel. Op maandag 21 augustus heropenen Kimberley Debeyne (31) en Anthony Seynhaeve (33) hun zaak langs de Kachtemsestraat die de voorbije weken een complete transformatie onderging. De Kriebel groeide een derde in oppervlakte en herbergt voortaan ook een broodjeszaak. “Ons driejarenplan kwam amper een paar maanden nadat we De Kriebel overnamen plots in een stroomversnelling”, aldus Anthony die ook zijn eigen zaak overliet om voortaan fulltime samen met Kimberley De Kriebel te runnen.