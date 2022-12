Stichter blaasorkest Alpenroos overleden

Antoon studeerde filosofie en was eerst studiemeester en later coördinator in het Roeselaarse VTI. Tussen 1973 en 2009 was hij ook toezichter van de Ingelmunsterse Muziekacademie. De West-Vlaamse blaaskapel werd reeds in 1961 in Ingelmunster opgericht in de schoot van de toenmalige studentenvereniging Hoger Op. Enkele jongeren onder leiding van Antoon Vanmeenen startten er met een cabaretgroep De Doremi’s, die in 1965 tot een blaaskapel Alpenroos werd omgetoverd. Pieter Vandekerckhove werd er dirigent. Deze jonge muzikanten legden zich aanvankelijk toe op de Egerländermusik, wat hen tijdens een optreden in het Duitse Edewecht de titel Die Egerländer aus Flandern opleverde.