Sanne (33) als heldin gehuldigd op gemeentehuis na redding man in kanaal: “Onwennig bij zoveel lof maar wel mooie erkenning.”

Die woensdagnamiddag reed Sanne zoals gebruikelijk na haar dagtaak bij Familiehulp langs het kanaal in Roeselare naar huis. Ze zag aan de overkant van het water iemand uit de berm naar boven klimmen. De man was bijna boven toen ze hem toch plots opnieuw naar beneden in het kanaal zag tuimelen. Sanne maakte meteen rechtsomkeer en reed via de Bruanebrug naar de plaats. Ze liet er haar auto met draaiende motor achter en zag een visser. Die vertelde dat er een man in het water was gevallen. Ze belde de hulpdiensten terwijl de visser om een reddingsboei liep en sprong vervolgens in het koude water. Op die manier slaagde Sanne er in de 61-jarige man uit Roeselare boven water te houden en met hem terug naar de kant te zwemmen. “Een ware heldendaad”, prees burgemeester Kurt Windels, geflankeerd door zijn schepenen. “Een voorbeeld voor iedereen. Zonder inschatting van de eigen risico’s iemand ter hulp schieten. Dat is de hoogste vorm van medemenselijkheid. Goed voor lof maar ik wens je ook de kracht om dit te verwerken. Want zo’n gebeurtenis heeft toch wel een grote impact op een mens.”