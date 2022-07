Roeselaars Natourcriterium strikt Yves Lampaert

Rumbeke Speuren naar Pinkies in het Sterrebos

Vakantietip voor gezinnen met kinderen tussen 2,5 tot 12 jaar: trek richting het Rumbeekse Sterrebos en zoek de Pinkies in het bos. De Pinkies zijn minimensjes zo groot als een pink. Ze wonen in boomholtes, verlaten nestkastjes en soms zelfs onder de grond. Deze zomer vieren ze bovendien feest in het Sterrebos. Ze presenteren dan ook graag hun gastenhotel, muziekband, ijsjesmaker, acrobaten... Chatbot Lena helpt je graag op weg tijdens deze gratis zoektocht. Zin om op speurtocht te trekken? Surf dan naar https://www.westvlaamsehart.be waar je een spelcode kan aanvragen, de handleiding downloaden en een kaart printen.

