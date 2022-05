Rob Kindt schrijft met ‘Mors’ roman over adellijke familie in het kasteel van Ingelmunster: “Fictieve moorden verweven met historische details”

IngelmunsterHij gaf ooit zelf nog rondleidingen in het museum van het kasteel van Ingelmunster, nu gebruikt voormalig leerkracht en erfgoedschepen Rob Kindt die prikkelende achtergrond als setting voor zijn nieuwste boek ‘Mors’. De historische roman schetst het verhaal van gravin Jacqueline d’Ailly, haar man Jean d’Etampes en hun dochter, die het kasteel in de 15de eeuw hun thuis mochten noemen. In het boek is ook een fictief krimiverhaal verweven, met drie mysterieuze moorden als verrassend orgelpunt.

Vorig jaar verdiepte Rob zich met zijn eerste boek ‘De zeis van den Duits’ al in het verhaal van Ingelmunster tijdens de Duitse bezetting in de Eerste Wereldoorlog. Nu zoekt hij het nog verder terug in de tijd.

Quote Hun levensver­haal lijkt gespiegeld aan dat van de Griekse mythe van Icarus die te dicht bij de zon vloog en neerstort­te. Een tragische geschiede­nis, die hen van de hoogste toppen naar het diepste verval bracht. Rob Kindt, Auteur ‘Mors’

Tragische geschiedenis

“Het idee voor ‘Mors’ ontstond toen ik een nooit eerder gepubliceerd manuscript in handen kreeg waarin een telg van de familie De Montblanc de geschiedenis van het Ingelmunsterse kasteel beschrijft. Eén korte episode trok mijn aandacht: het verblijf op het kasteel tussen 1450 en 1470 van gravin Jacqueline d’Ailly en haar dochter hertogin Isabeau de Clèves. Zij was de belangrijkste hofdame van Isabelle van Portugal, de echtgenote van de Bourgondische hertog Filips De Goede. Hun levensverhaal lijkt gespiegeld aan dat van de Griekse mythe van Icarus die te dicht bij de zon vloog en neerstortte. Een tragische geschiedenis, die hen van de hoogste toppen naar het diepste verval bracht. Een universeel, diepmenselijk verhaal, gestoffeerd met historische details. Zo heb ik het over de kleren die ze droegen, de gerechten die ze aten, de opvoeding van de kinderen, huwelijken en begrafenissen.”

Volledig scherm Rob Kindt heeft met 'Mors' een tweede boek geschreven, een historische roman met een fictief krimikantje. © vdi

Drie moorden

Tegen die achtergrond van geschiedkundige feiten vertelt Rob het verhaal van de familie in de veel levendiger vorm van een roman. “Personages praten met elkaar, tasten elkaar af in historische gebeurtenissen die soms extreem zijn. Dergelijke situaties kunnen soms extreme reacties uitlokken en daarom legt ‘Mors’ een fictieve misdaadverhaal bovenop die historische roman. Er gebeuren in die verhaallijn, die duidelijk afgescheiden is in de tijd van de rest van het boek, drie moorden, met een verrassende ontknoping. Hier krijgt Liisbete van der Biest een voorname rol. Zij is de dame die ooit begraven was onder de unieke grafsteen die in 2018 opgegraven werd in de Sint-Amandskerk. Beide verhaallijnen eindigen wel samen, maar de fictieve laag blijft steeds duidelijk herkenbaar en duidelijk gescheiden van het historisch gefundeerde verhaal. ‘Mors’, niet toevallig Latijns voor ‘dood’, graaft in de motivaties en persoonlijkheid van de personages."

Volledig scherm De grafsteen met Oud-Nederlandse inscriptie die onder de kerk gevonden werd. © VDI

Het boek speelt zich naast het kasteel van Ingelmunster ook af in alle hoven waar Filips de Goede vertoefde, van Arras tot Gent en Brussel. De cover is gemaakt door grafisch kunstenaar Marnix Beirlandt.

Signeersessie

‘Mors’ telt 267 pagina’s, is uitgegeven bij Bibliodroom en kost 24,95 euro. Het boek is te verkrijgen in alle boekhandels, zowel online als fysiek. Op vrijdag 3 juni geeft Rob tussen 16 en 20 uur een signeersessie in Caffien op het Marktplein, met zicht op het kasteel. Wie een getekend exemplaar wil, kan mailen naar rob.kindt@telenet.be.