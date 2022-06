Renovatie en herinvulling Dheerlijkhede van Deefakker van start: “Ouders van (jong)volwassenen met beperking gezocht om richting te geven aan zorghuis”

Al in 2019 werd de nieuwe toekomst van hoeve Deefakker, die teruggaat tot in de 14e-15e eeuw en tegenwoordig eigendom is van de familie Lapierre, voorgesteld. Maar het was wachten tot nu voor de start van de werken. De reden? Corona en archeologische vooronderzoeken op de site van maar liefst 3,4 hectare. “Er werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, maar dat leidde niet tot spraakmakende vondsten”, zegt projectcoördinator Griet D’Hoop.

Gezinnen, personen met beperking en toeristen

Groen licht dus om de werken aan te vatten. In een eerste fase worden nu 13 private gezinswoningen gerealiseerd verspreid over vier gebouwen. Die moeten volgend voorjaar al klaar zijn. Vervolgens wordt de focus verlegd op het centrale boerenhuys dat tegen het voorjaar van 2024 wordt omgeturnd tot zorgwoning. “De zorgwoning biedt plaats aan twee leefgroepen met in totaal 15 plaatsen voor (jong)volwassenen”, weet Griet. “Om dit te realiseren wordt aan het bestaande gebouw een grote nieuwbouw opgetrokken. De zorgwoning zal bestaan uit ruim 150 vierkante meter leefruimte met daarnaast voor alle 15 bewoners een eigen kamer met badkamer.” Ook een ruim terras, rolstoeltoegankelijke parkeerplaatsen en een ruime parking voor bezoekers wordt voorzien. “Het was niet altijd makkelijk om een evenwicht te vinden tussen de erfgoedwaarde van het gebouw en de toegankelijkheidsnormen. Maar de helft van de kamers is rolstoeltoegankelijk.”

In een derde en laatste fase wordt in het voorjaar van 2024 gestart met de uitbouw van een toeristisch verblijf bestaande uit een polyvalente zaal en zes ruime kamers met privé sanitair. Tegen begin 2025 moet Dheerlijkhede van Deefakker weer stralen als weleer.

Een simulatiebeeld van hoe het domein er tegen 2025 moet uitzien.

Ouderinitiatief

Nu de werken starten op de site, is de inhoudelijke invulling van de zorgwoning prioritair. Die wordt uitgewerkt in samenspraak met ouders van (jong)volwassenen met een beperking die een soort van denktank vormen. Momenteel maken al twee ouders uit van dat zogenaamde ouderinitiatief. “Belangrijk is dat er voldoende ouders, of familie zoals broers en zussen, zich aansluiten bij de projectgroep zodat we samen richting kunnen geven aan de uitbouw van zowel het woonverhaal als de zorg en de dagbesteding”, vertelt Cinty Verlinde, moeder van Ciandro.

Het boerenhuys wordt omgevormd tot zorgwoning voor 15 (jong)volwassenen met een beperking.

Inclusie en uitgaan van talenten

Op vandaag liggen enkel de basispijlers van de zorgwoning al vast. “We trekken resoluut de kaart van inclusie in twee richtingen”, aldus Jan Defever, vader van Eleni. “Dit betekent dat we zowel passanten, geïnteresseerden als inwoners van de gemeente en het omliggende willen aantrekken, terwijl we als ouders ook wensen dat de (jong)volwassen die hier een thuis vinden zich ook in de lokale gemeenschap insluiten.” “We willen vooral op zoek gaan naar en werken vanuit de talenten, interesses en capaciteiten van de (jong)volwassenen”, gaat Cinty verder. “Die willen we vervolgens koppelen aan de mogelijkheden van de site en de ruime omgeving om zinvolle en kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten.” Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een pop-up bar of het bereiden van broodjes voor bedrijven op de site zelf tot vrijwilligerswerk in woonzorgcentra.

Wie zich wil engageren binnen het ouderinitiatief kan zich aanmelden via zorghuis@deefakker.be. Meer info over het totaalproject op www.dheerlijkhedevandeefakker.be.

