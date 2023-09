Politie zet auto aan de kant en ruikt onraad wanneer bestuurder handschoe­nen­kast­je nauwelijks opent: argwaan bleek niet voor niets te zijn

Toen de wegpolitie op de E17 net over Gent een auto aan de kant zette en de bestuurder om papieren vroeg, merkten agenten dat hij het handschoenenkastje wel erg weinig opendeed. Ze roken onraad en gingen over tot controle. Hun argwaan bleek terecht, er zat maar liefst 53 gram cocaïne in verstopt. “Enkel voor eigen gebruik”, sprak de man nu tegen de rechter, die dat maar moeilijk kan geloven.