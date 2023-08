Celstraf met uitstel voor berouwvol­le jongeman na slagen aan vriendin

Een 23-jarige jongeman uit Izegem is veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf met uitstel omdat hij zijn vriendin in april erg hard had aangepakt. Zij wilde verhinderen dat hij dronken in de auto stapte maar bekocht dat met enkele vuistslagen. “Zij is slachtoffer geworden van mijn dommigheden”, zei hij tegen de rechter.