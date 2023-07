Regenbuien, maar soms ook zon in Ingelmunster vandaag

Vernieuwde Colruyt heropent de deuren

Op woensdag 12 juli opent de Colruyt aan de Ingelmunstersteenweg opnieuw zijn deuren. Naast de vernieuwde beenhouwerij ging er extra aandacht naar duurzaamheid op vlak van energie en mobiliteit. Klanten kunnen in Oostrozebeke nog steeds terecht bij Collect&Go, waarvan het afhaalpunt nu volledig is geïntegreerd in de winkel.