Kasteel­park Blauwhuis beperkt toeganke­lijk door slibverwij­de­ring uit parkvijver

In kasteelpark Blauwhuis in Izegem zijn vandaag de ruimingswerken van de kasteelgracht en de parkvijver gestart. Die werken, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, zullen de waterkwaliteit en het bufferend vermogen herstellen, maar gaan even gepaard met hinder.