Freddy ‘Wacho’ Debels schrijft boek ‘Mijn brouwgeno­ten’: “Ode aan wie de biercul­tuur uitdraagt”

Freddy ‘Wacho’ Debels (77) is een gekend gezicht in brouwerskringen. Zijn BierBrief, een digitale nieuwsbrief rond gerstenat en alles wat ermee te maken heeft, is een begrip in het wereldje. Maar nu heeft hij met zijn tweede boek ‘Mijn brouwgenoten’ een iets lijviger werk klaar. Daarin wil hij mensen die de biercultuur uitdragen eren.