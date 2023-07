Sober afscheid van Patricia (55) die stierf na fietsonge­val in de Ardennen: “Kriekske, je zal altijd in onze gedachten en ons hart zijn”

De bescheiden Sint-Pieterskerk in Emelgem liep zaterdag helemaal vol voor de uitvaartplechtigheid van Patricia Vansteenkiste. De 55-jarige vrouw kwam een week voordien om het leven bij een tochtje op haar elektrische fiets in La Roche. Het afscheid was sober, naar het beeld van Patricia zelf die vooral genoot van kleine dingen: de natuur, fietsen, lezen en haar gezin. “Net zoals de koolmeesjes in onze tuin bouwden ook wij een mooi nest, daar ben ik ontzettend dankbaar voor”, sprak echtgenoot Stephan.