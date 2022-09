Radiomarathon Studio Kontrabas keert terug en palmt voormalige weverij Schotte in

IngelmunsterDrie jaar na de laatste editie keert Studio Kontrabas dit najaar terug om opnieuw 72 uur plaatjes voor het goede doel te draaien. De radiomarathon palmt dit keer de gebouwen van voormalige weverij Schotte in de Nieuwstraat in. In aanloop naar het evenement lopen er weer heel wat acties.

Enkele goede vrienden pakten in 2015 voor het eerst uit met de radiomarathon voor het goede doel. Door de jaren heen groeide die uit tot een lokaal fenomeen, waarbij heel wat inwoners met tal van acties op de proppen kwamen. In 2020 volgde nog een corona-editie in 2021 kon het evenement door de pandemie niet doorgaan, maar tussen 15 en 18 december is het evenement terug van weggeweest.

Locatie met geschiedenis

Donderdagavond maakten de organisatoren tijdens een ‘Kick-off’ bekend dat ze opnieuw radio gaan maken. “In december palmen we daarvoor de fabrieksgebouwen van de voormalige weverij Schotte in”, vertelt voorzitter en presentator Kevin Samyn. “De weverij, gespecialiseerd in meubelstoffen, stopte zijn productie eind jaren ’50. Later werden de gebouwen deels gebruikt als opslagplaats van een meubelfabriek. Momenteel wordt een deel ervan verhuurd en staat de grote loods van om en bij de 2.000 m² te huur. Eigenaar Victor Schotte wist waar we met Studio Kontrabas mee bezig waren en had al eens laten vallen dat een samenwerking mogelijk was. We zien veel potentieel in deze locatie, temeer omdat er een zekere geschiedenis aan vast hangt en het een plek midden in het centrum is waar nog maar weinig mensen binnen zijn geweest.”

Eén van de voordelen van de weverij is dat de organisatie dit jaar minder afhankelijk zal zijn van het weer. “Maar een lege, niet aangeklede loods brengt natuurlijk ook wat uitdagingen met zich mee”, beseft Kevin. “Hoe dan ook biedt de overdekte ruimte genoeg mogelijkheden om er terug een uniek evenement van te maken.”

De presentatoren van Studio Kontrabas palmen dit keer de voormalige gebouwen van weverij Schotte in.

Van sport tot kunst

Geen Studio Kontrabas zonder acties natuurlijk en ook dit jaar laten heel wat mensen van zich horen. Zo gaan de Ingelmunsterse Bouwvrienden, een groep van zelfstandige ondernemers op zaterdag 17 december een kerstmarkt in de weverij organiseren. Verenigingen die een standje willen uitbaten kunnen binnenkort op een infomoment terecht. “Ook de City Run door openbare gebouwen komt op vrijdagavond 16 december terug”, weet Kevin. “Net als Art For Life, waar een groep kunstenaars wellicht in het oude gebouw van de Fami zal exposeren. Niet alleen scholen of verenigingen, maar iedereen kan echter een actie organiseren, van koekjes bakken tot fietsen voor het goede doel.”

De enige voorwaarde is dat de opbrengst naar onze goede doelen gaan. “Omdat we plaatsvinden tijdens de Warmste Week en die dit jaar rond kansarmoede draait, gaan we alvast de West-Vlaamse Voedselbank steunen”, zegt Kevin. “Met de Cirkel hebben we daar een lokale tak van. Zo’n 60 % van de producten die naar Ingelmunsterse gezinnen in armoede gaan komt van de Voedselbank. Naast dat goed doel steunen we ook traditiegetrouw het Kinderkankerfonds.”

Wie een leuk idee voor een actie heeft, kan die registreren via www.studiokontrabas.be.

