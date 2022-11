Pop-up cinema in tent op Marktplein

Izegem / Wevelgem / Kortrijk Koren brengen Fly Me To The Moon in Heilige Familie­kerk

Dameskoor Zimra uit Izegem, popkoor Voices uit Kortrijk en vocaal ensemble Chapeau uit Wevelgem treden op zaterdag 19 november samen op in de Heilige Familiekerk in Izegem. Ze brengen er ‘Fly Me To The Moon’.

