Pop Up Art brengt kunstenparcours met zomerterras

Het gaat om een initiatief van Ecopodium vzw. Je kan er genieten van een kunstenparcours met werk van tien vooruitstrevende kunstenaars zoals Barrio del Tacos uit Roeselare, de Ingelmunsterse Ria Delaere en Tox Art uit Kuurne. Na de expositie kan je terecht in de sapjesbar met zomerterras aan het water. Op de bankjes verspreid in de tuin, in de schaduw van honderdjarige bomen of lekker in de zon is het genieten van originele variaties van Belgische bio fruitsapjes of een ijsje. Meer via https://www.popupart.be.