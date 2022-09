Politie klist drugsdealer na korte achtervolging

Een opmerkzame patrouille van de politiezone Midow trof eind vorige week een verdacht persoon aan. Toen hij de agenten in het oog kreeg, vluchtte hij te voet weg. De politie zette de achtervolging in en kon de man al snel bij de kraag vatten. In zijn auto die in de buurt geparkeerd stond, vond de politie een grote hoeveelheid drugs en een som cash geld. De drugs was in aparte zakjes verpakt wat duidelijk wijst op de verkoop van drugs. De man werd opgepakt en is ondertussen al voor de onderzoeksrechter verschenen. Hij liet de man verder aanhouden. De recherche van de zone Midow zet het onderzoek voorlopig verder. Zo zullen ze ook zijn gsm uitlezen waaruit mogelijk meer informatie over zijn drugsverkoop naar boven zal komen.