Patrickvrienden pakken uit met 52ste Grote Prijs van Ingelmunster

Gullegem/Ingelmunster Baron Robert Dewulf, medestich­ter LVD, overleden op 93-jarige leeftijd

Baron Robert Dewulf, een van de grondleggers van het Gullegemse bedrijf LVD is op 11 augustus op 93-jarige leeftijd overleden. Dewulf was de ‘D’ in LVD en stond samen met Jacques Lefebvre en Marc Vanneste in 1954 aan de wieg van het bedrijf.

13 augustus