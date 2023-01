Parochie en scholen schenken mooie cheque aan Studio Kontrabas

Ingelmunster Dubbel noodlot in Ingelmun­ster, Kurt (42) overlijdt nog geen 48 uur na zijn oom (74): “Hij zakte in elkaar toen hij Willy thuis dood aantrof”

In nog geen week tijd afscheid moeten nemen van twee dierbaren. Je wenst het niemand toe, maar precies dat overkwam de familie Vanneste-Stragier uit Ingelmunster. Kurt Vanneste (42) trof zijn oom Willy Stragier (74) thuis dood aan en zakte niet lang daarna zelf in elkaar. “Ze kwamen dagelijks bij elkaar over de vloer, maar we hadden nooit gedacht dat we ze ook samen zouden moeten afgeven”, zucht zus Annelore.

30 januari