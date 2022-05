Parcours fietsexamen is voortaan vaste fietsroute in Ingelmunster

Ingelmunster BELOOFD IS BELOOFD. Veel staat in de startblok­ken in Ingelmun­ster, maar pas in 2023 volgen de eerste spadeste­ken

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Ingelmunster, waar de meerderheid haar prioriteiten voor deze legislatuur in Tien Grote Werken heeft gestopt. 2023 is hét jaar van de grote werven.

4 mei