Oud-brandweerman André voor 100ste verjaardag herenigd met Volkswagen-busje waar hij jarenlang interventies mee deed

André groeide op in Roeselare, waar hij in 1945 aan de slag ging bij de dienst militie in het stadhuis. Drie jaar later maakte hij de oversteek naar het gemeentehuis van Ingelmunster, waar hij op de burgerlijke stand werkte. Tussen 1953 en 1980 was André ook actief als secretaris bij het gemeentelijk brandweerkorps. “In zijn lange carrière maakte je vele interventies mee, de ene al spectaculairder als de andere. We zagen je dan ook altijd vertrekken met het Volkswagen-busje. Daarom hebben we het voor de gelegenheid nog eens terug met jou herenigd”, aldus oud-collega Noël Verhaeghe. “ Na de viering volgde nog een huldiging door brandweeroverste Wim Decoopman.