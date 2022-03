Oplossing voor gevaarlijke bocht aan Brigandsbrug blijft op zich wachten

De vreemde aansluiting op de Brigandsbrug aan de kant van het station zorgt al langer voor vreemde blikken en opmerkingen van chauffeurs die het er moeilijk navigeren vinden. Bussen van De Lijn nemen de brug door de te nauwe bocht zelfs niet in hun parcours op en maken nog steeds een ommetoer om tot in het centrum te raken. “ “Onze fractie krijgt regelmatig meldingen van gevaarlijke situaties op dit punt”, zegt Vooruit-raadslid Kurt Soenens. “ Eerder had de gemeente laten weten dat ze dit punt, waarvoor er een budget van meer dan 200.000 euro op de gemeentebegroting staat, pas zouden aanpassen wanneer de hele vernieuwing van de stationsomgeving uitgevoerd wordt. Ik begrijp dat ze alles in zijn geheel willen bekijken, maar ik wil toch vragen of er in tussentijd iets kan gedaan worden aan de veiligheid van fietsers. Misschien brengt een goed geplaatste spiegel wat soelaas?”

Verschillende scenario’s

Burgemeester Kurt Windels (De Brug) zegt dat de befaamde bocht opgenomen is in de herinrichting van de stationsomgeving. “Momenteel zitten we nog in de overlegfase met partners als Infrabel, NMBS, het Agentschap Wegen & Verkeer, enz…Het studiebureau dat ook instond voor de andere fases van de dorpskernvernieuwing tekende verschillende scenario’s uit en we proberen nu tot een concensusmodel te komen. Het is echter geen makkelijke oefening om op een zeer beperkte ruimte de wensen en verlangens van alle partijen met elkaar te verzoenen. Zodra het voorontwerp klaar is, voorzien we inspraak en participatie.”