Onderhoudswerken in Bruggestraat in Ingelmunster

Oostrozebeke Oostrozebe­ke zoekt Telefoon­Ster­ren

Het Sociaal Huis is op zoek naar sociale, meelevende Oostrozebekenaren met een luisterend oor om zich te engageren als TelefoonSter. Bedoeling is dat je wekelijks, veertiendaags of maandelijks vanuit het Sociaal Huis inwoners van de gemeente opbelt om een praatje te doen en te horen of alles goed gaat. Interesse om mee te werken of wil je zelf opgebeld worden? Neem dan een kijkje op www.oostrozebeke.be/telefoonster.

8 april