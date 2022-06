Nieuwe graafkraan voor Ingelmunster

Lendelede Lendeleed­se bib leent voortaan niet alleen boeken, maar ook stekjes van kamerplan­ten uit

Dat je in de bib boeken kan ontlenen is de logica zelve, maar voortaan kan je in die van Lendelede ook stekjes van kamerplanten ruilen. De Stekjesstek is er officieel ingehuldigd.

