Nieuwe bankautomaat in de Bruggestraat

Batopin is een samenwerking tussen de vier banken KBC, BNP, Belfius en ING. De automaten in hun eigen kantoren of de vestigingen zelf vallen stilaan weg. Om toch een aanbod in verschillende gemeentes te hebben zorgen de banken nu voor één pand waar iedereen geld kan afhalen. In Ingelmunster bevindt Batopin zich op de hoek van de Brugge- en Guido Gezellestraat. Het bankkantoor moet mensen in een straal van vijf kilometer bedienen.