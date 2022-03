Nieuw raadslid Liesbeth Holvoet debuteert met vraag over dierenwelzijn in Ingelmunster

De gemeente ging niet op de enquête in omdat ze een gelijkaardige bevraging rond het zwerfkattenbeleid van het Vlaams Departement Omgeving, afdeling Dierenwelzijn eerder al invulde. “Daar werd alles perfect toegelicht”, meent schepen Jean-Pierre Deven. “In 2020 werden 32 katten gesteriliseerd en teruggeplaatst en 6 geëuthanaseerd. Tammere katten die gevangen werden, werden opgevangen in het asiel en ter adoptie aangeboden. Dit aantal is niet gekend bij de gemeente. De gemeente gaf informatie over (zwerf)katten en stimuleerde het steriliseren. In 2020 werd 4.630 euro besteed aan de asiel- en zwerfkattenwerken. De enquête van Gaia is zeker goed bedoeld maar dubbel werk verrichten voor een enquête met veel dezelfde draagpunten hoeft dan ook weer niet. Daarom werd niet overgegaan tot het invullen van de enquête.”