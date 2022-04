Natuurpunt De Buizerd verkoopt kruiden

Voor de 18e keer al organiseert Natuurpunt De Buizerd vzw een kruidenverkoop.Er is keuze van zowel éénjarigen, tweejarigen, potplanten, perkplanten en terrasplanten. Het assortiment omvat ongeveer 350 soorten aan kwaliteitsplanten in 1,5 l potten. Per plant betaal je 2,80 euro en de opbrengst gaat integraal naar het reservatenfonds van het project “5083C” Mandelhoek. Daarmee wil de vzw in de toekomst verder waardevolle natuur aankopen, mits een faire prijs, in werkgebied Ingelmunster – Izegem. Bestellen kan tot 22 april. Dit doe je door de bestellijst te downloaden via www.debuizerd.be en volledig ingevuld terug te sturen naar info@debuizerd.be. Je bestelling is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag en met vermelding van het aantal planten op BE 58 7512 0372 3379 van Natuurpunt – De Buizerd vzw, Kortrijkstraat 40, 8770 Ingelmunster. De aangekochte kruiden kunnen worden afgehaald op zondag 1 mei in de Cultuurfabriek langs de Kortrijkstraat. Dit van 9 tot 11.30 uur.