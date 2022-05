Natuurdomein Mandelhoek zet deuren open

Het natuurdomein met toegang via het einde van de Waterstraat zet tussen 13.30 en 17.30 uur zijn deuren open. Voor de kinderen zijn er enkele doe activiteiten voorzien in de ‘schepvijver’ in de weide. Stevig schoeisel is aanbevolen en verrekijkers kunnen handig zijn. Er is ook een kleine tentoonstelling in ‘t Schuttershuisje van hoe de Mandelhoek er vroeger uit zag. Omdat het volop broedseizoen is zijn honden niet toegelaten.