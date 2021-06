Na BK Tijdrijden: boefjes beroven schoenenhandelaar Frank (61) van vier dure halskettingen

“Het geheim van ons succes? Keihard werken, elke dag weer... en met de voetjes op de grond blijven”: Brouwerij Rodenbach viert 200ste verjaardag met uniek boek

11 juni De ene was een literair talent, de andere een goede vriend van Van Gogh en nog anderen speelden een grote rol in het ontstaan van België. Veel beroemde telgen in de familie Rodenbach. Een familie die uiteindelijk het meest bekend staat voor zijn Vlaams roodbruin bier, dat dit jaar 200 jaar bestaat. En dat in die tijd wellicht de meeste bekroningen op internationale bierconcours op zak wist te steken. Duik met ons mee in de roemrijke geschiedenis van de Roeselaarse brouwerij Rodenbach, maar blik ook mee vooruit op de toekomst. Alvast één weggever: er komt dit jaar nog een nieuw biertje uit.