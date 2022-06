Na 103 jaar en drie generaties stopt familie Deboosere met bakkerij: “Toen ik begon, kostte een brood nog 7,5 frank”

Filip en Carine nam de bekende bakkerij in de Weststraat op 2 januari 1986 van Filips ouders over. “Maar de stiel zit al langer in de familie”, vertelt Filip. “Mijn overgrootvader Achiel begon in 1919 met een bakkerij in café De Groene Bogaerd. Later verhuisde hij naar het huidige pand op de hoek van de Doel- en Weststraat, waar hij de bakkerij verder uitbouwde. Dat was vroeger het Engels Klooster. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ze nog even opgevorderd om dienst te doen als Duits veldhospitaal, maar verder is hier altijd brood gebakken. Mijn vader nam de fakkel in mijn geboortejaar 1957 over en kreeg hulp van mijn moeder Godelieve.”