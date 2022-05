N-VA plaatst regenboogbankje

Als signaal hijsen veel gemeentes dan de regenboogvlag, wat ook in Ingelmunster het geval is. “Maar om duidelijk aan te tonen dat iedereen gelijke rechten heeft, vroegen we vorig jaar ook aan de gemeente om een bankje te plaatsen in deze kleuren om wat meer zichtbaarheid te geven hieraan”, zegt Rolf Caers. “Dit bankje is er nog niet, dus namen we zelf het initiatief en plaatsten we er eentje in de trage weg achter de Kortrijkstraat, op een toegankelijke hoek van de tuin van een van de bestuursleden. Hopelijk nemen er veel mensen een foto op en plaatsen ze deze op sociale media. Dat zou een ludiek extraatje zijn voor onze actie. Het mooie zicht over de Ingelmunsterse velden krijgen ze er gratis bij.”