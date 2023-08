Moordenaar huisarts weigert erfenis overleden moeder, waardoor nabestaanden slachtoffer niets krijgen

Dokter Patrik Roelandt (64) werd op 1 december 2015 met twee messteken vermoord toen hij op huisbezoek was bij een patiënt, Danny Samyn, in Ingelmunster. De invalide dakwerker had ‘s morgens gebeld en klaagde over rugpijnen. Op dat moment was de ronde met huisbezoeken van Patrick Roelandt eigenlijk al uit zijn printer gerold. De huisarts besliste om de patiënt er in de late namiddag nog tussen te nemen. Helemaal op het einde van het huisbezoek bij Samyn in Ingelmunster liep het fout. Toen Roelandt zijn dokterstas wilde opbergen, plofte Samyn een mes in zijn nek. De tweede messteek stak hij 11,5 centimeter diep en was meteen fataal. Uit onderzoek bleek dat dokter Roelandt niet zijn eerste doelwit was. Samyn verklaarde dat hij eerder al een Roeselaarse dokter wilde doden. “Drie jaar geleden zat ik al met een pistool in de wachtzaal van dokter Decaestecker”, zei hij aan de politie. “Mijn plan was om de dokter dood te schieten. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan en ben daar rustig vertrokken.” Samyn werd in 2019 in beroep veroordeeld tot de maximumstraf van 30 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling.