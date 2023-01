Mike en Kevin bundelen lichaamsoefeningen met poëzie

Izegem Yana geeft mensen hoop met gelukspro­ject en deelt wijs­heids-spreu­ken uit

Yana Vanoverberghe lanceert op zaterdag 28 januari een geluksproject in Standaard Boekhandel in de Marktstraat in Izegem. Tussen 8 en 12 uur geeft ze uitleg over negatieve gedachten, zorgen maken en geluk.

11:39