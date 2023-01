MIJN DORP. Voormalig slager en uitbater kasteelkelder Eddy Mullebrouck (74): “Mooiste, maar ook slechtste herinnering aan kasteel van Ingelmunster overgehouden”

Ingelmunster Ingelmun­ster lanceert maandelijk­se Infobrief

Bij de start van het nieuwe jaar pakt de gemeente Ingelmunster uit met een nieuwigheid. Voortaan verspreiden ze maandelijks een Infobrief. Die bevat gemeentelijke info en een activiteitenkalender met een overzicht van het verenigingsleven. De Infobrief verschijnt in totaal elf keer per jaar, in aanvulling op het Infomagazine, en valt telkens in het begin van iedere maand in de bus. Enkel in augustus is er geen Infobrief. Iedere vereniging kan zijn activiteiten in de Infobrief en het Infomagazine laten verschijnen. Hiervoor moet je je activiteit invullen in de UiT-databank.

