Meesterkok prijst Ingelmunsterse gin: “Allerbeste ter wereld”

Mertens baat in Wilrijk restaurant Den Bourgondiër uit. Pascal bracht zijn gin, die effectief rijpt in de grotten van Han, vier jaar geleden uit. Mertens heeft de gin ondertussen al enkele jaren in zijn aanbod. “Hij leerde de gin kennen toen hij een bezoek aan de grotten van Han bracht”, zegt Pascal. “Hij proefde en was meteen onder de indruk. Hij is zo lovend over mijn gin dat hij die de allerbeste ter wereld noemt. Hij gaf me ook goedkeuring om met die woorden uit te pakken. Ik heb er dan ook een hele zoektocht op zitten om tot een perfecte gin met ideale florale en fruitige smaak te komen. Ik deed daarvoor een beroep op een specialist uit Kortrijk die mee gezocht heeft naar de juiste samenstelling. Uiteindelijk zitten er dertien plantenextracten in vervat. Een andere passie van mij zijn grotten en zo kwam ik in contact met de mensen achter de grotten van Han. Zij waren snel overtuigd van het potentieel en lieten me toe de gin daar te laten rijpen.” Meer info op www.fleur-de-han.be.