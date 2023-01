Meerdere kandidaten geïnteresseerd in Ingelmunsters stationsgebouw

Harelbeke Voorwaarde­lij­ke celstraf en effectieve boete voor partnerge­weld en weerspan­nig­heid in Harelbeke

“Ik heb geen nood aan begeleiding en agenten hebben me geen les te spellen.” Een 49-jarige man uit Harelbeke liet niets aan de verbeelding over bij zijn verhoor nadat hij zijn echtgenote had geslagen en zich tegen zijn arrestatie had verzet. Het was dan ook niet zo verrassend dat hij op de rechtbank in Kortrijk niet opdaagde voor zijn proces. Het leverde hem een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een effectieve boete van 800 euro op.

18 januari