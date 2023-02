Mathias en David lanceren nieuw clubconcept Limitss: “Thema-evenementen met bekende DJ’s”

Izegem MIJN STAD. Cultuur­huis De Leest-dienst­hoofd en bezige bij Geerwin Vandekerck­ho­ve: “Artiesten zijn altijd lovend over een bezoekje aan Izegem”

Geen beziger bij dan Geerwin Vandekerckhove (54). Programmeert en coördineert het diensthoofd van cultuurhuis De Leest geen nieuwe voorstellingen en optredens, dan maakt hij graag zelf een streepje muziek (door de jaren heen met de Chop Choy Shaggies, Vanelle of Waar is Ken?) of is hij bezig met een ander creatief project. Om al die gecontroleerde chaos tegen te gaan, maakt hij graag rustgevende wandelingen in eigen streek. Hoe, wat en waar, dat ontdek je hieronder.

29 januari