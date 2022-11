Maria Labeeuw viert honderdste verjaardag : “Alles rustig aan doen en je komt er wel”

Maria Labeeuw is geboren op 10 november en vierde die mijlpaal met een groot feest in de cafetaria van het rusthuis. Ze is geboren en getogen in Izegem en trouwde later met de bekende voetballer Michel Roose, die reeds in 1995 overleed. “We hielden beiden 25 jaar lang een winkel in de Weststrat open, waar schoenen en drank te koop waren”, vertelt Maria. “Daarna verhuisden we naar de Westwijk. Ik woonde nog tot mijn 96ste thuis en in 2018 ben ik dan naar hier verhuisd. Wat het geheim van mijn lang leven is? Het vooral rustig aan doen en niets met een ‘te’ doen. Ik neem het leven zoals het komt. Eén dag per keer en voor je het weet ben je honderd”, glimlacht ze. In het Maria Rustoord kreeg ze nog een feest met familie en vrienden en uiteraard ook felicitaties van het gemeentebestuur.