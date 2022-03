Loïc en Melanie vormen broodjes- en koffiehuis om tot Taste of Melo

Goede vrienden Loïc en Melanie startten in 2017 op deeltijdse basis met hun cateringdienst Taste of MeLo, waarbij ze het eten verzorgden op feestjes en maaltijden. “De coronacrisis heeft dat lange tijd stilgelegd, maar onze droom om een eigen zaak te beginnen is altijd gebleven”, zegt het duo. “Toen we de kans kregen het pand van broodjes- en koffiehuis Annelies in de Bruggestraat 91 over te nemen, hebben we dan ook niet getwijfeld. De vorige uitbaters zijn aan iets nieuws toe en wij willen voortbouwen op het aanbod dat hier al bestond. Je zult hier dus nog altijd broodjes kunnen halen. In de namiddag zijn we ook nog altijd een tea-room met eigen gebak. Wel nieuw is dat je hier voortaan kunt ontbijten en lunchen.”