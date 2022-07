Liliana (83) overleed na val uit bed in woonzorgcentrum, zorgkundige probeerde fout te verdoezelen: “Ze legde mama terug in bed en wiste de bloedsporen uit”

Lendelede / IngelmunsterLiliana Serpieters (83) uit Ingelmunster overleed in maart vorig jaar nadat ze uit haar bed was gevallen in het woonzorgcentrum in Lendelede. De dementerende vrouw liep daarbij een zware hoofdwonde op. Een 20-jarige zorgkundige legde de vrouw terug in bed en wiste de bloedsporen uit. Pas na het overlijden van Liliana ging de zorgkundige over tot bekentenissen. De raadkamer in Kortrijk oordeelde dat ze schuldig is aan onopzettelijke doding, maar een veroordeling is niet aan de orde. De familie van Liliana gaat in beroep. “Wij gaan door tot er gerechtigheid is”, vertelt dochter Nadia (53).

Op 7 maart vorig jaar kreeg de familie plots telefoon van het woonzorgcentrum Aksent in Lendelede. “Ze vertelden dat onze moeder een ernstige hoofdwonde had”, vertelt dochter Nadia (53). “Ze was al erg aan het dementeren maar wel nog goed in haar eigen wereld zoals je zegt. We gingen meteen langs en haar hoofdwonde, van zo’n 7 centimeter lang, was al genaaid. Ineens begon ze te schudden en te beven. We vroegen uitleg, maar die kwam er niet meteen. Toen we ermee dreigden de politie te bellen, verwittigde de directie uiteindelijk zelf de politie.” De 20-jarige zorgkundige die haar die dag verzorgde, zei eerst dat ze haar zo had gevonden en meteen alarm had geslagen.

Volledig scherm Liliana Serpieters © repro / google maps

Twee dagen later overleed Liliana aan de gevolgen van haar verwondingen in het woonzorgcentrum. Uit onderzoek bleek ondertussen dat Liliana voor haar overlijden zwaar was gevallen. Ze was met haar hoofd op het nachtkastje terechtgekomen en daarna met haar achterhoofd op de grond. Uit camerabeelden bleek ook dat er die dag niemand anders de kamer van Liliana binnen was geweest dan de 20-jarige zorgkundige. Pas toen gaf de jonge twintiger haar fout toe. Tijdens haar verzorging had ze de veiligheidsrails van het bed naar beneden gedaan. Toen ze zich draaide om iets anders te doen, viel de vrouw uit het bed, met alle gevolgen.

Geen straf

De 20-jarige zorgkundige werd door het woonzorgcentrum meteen ontslagen en ook vervolgd voor onopzettelijke doding. De raadkamer in Kortrijk acht haar nu schuldig aan die feiten, maar legt haar geen straf op en verwijst ze ook niet door naar de correctionele rechtbank. Een logische beslissing vindt haar advocaat Dimitri Vantomme. “Het is een bijzonder trieste zaak voor alle partijen”, zegt hij. “Zij heeft het er ook enorm zwaar mee en heeft hele dagen zitten huilen. Haar grootste fout is natuurlijk dat ze er nadien heeft over gelogen. Ik vergelijk het een beetje met het plegen van een vluchtmisdrijf, dat doe je ook soms in een paniekreactie. Ze heeft de vrouw meteen weer in bed gelegd en verzorgd. Ze stond er als beginneling ook voor het eerst helemaal alleen voor bij een zwaar hulpbehoevende patiënt. Ze is ook nog bijzonder jong en heeft eruit geleerd, haar opzadelen met een strafblad zou disproportioneel zijn. Ze paste toe wat ze geleerd had en is een prima zorgkundige. Schuldig verzuim werd niet weerhouden, omdat de zorgkundige haar wel degelijk geholpen heeft.”

Beroep

Maar daar gaat de familie van Liliana niet mee akkoord, ze gaan in beroep. “Zoiets kan toch niet zomaar passeren?”, vraagt Nadia zich af. “Mocht die hoofdwonde er niet zijn geweest, was alles onder de mat geveegd. Voor mij is dit een blijvend trauma. Mocht ze onmiddellijk eerlijk zijn geweest, was het een heel ander verhaal geweest. Hopelijk heeft ze eruit geleerd, maar wij gaan door tot er gerechtigheid is. Ik, mijn broer en de rest van de familie hadden nog altijd een erg innige band met onze moeder. Zelf ging ik nog elke dag op bezoek.”

“Prima medewerkster”

Bij het woonzorgcentrum Aksent betreuren ze enorm wat er gebeurd is. “Dit is voor alle betrokkenen erg moeilijk", vertelt directrice Emmy Demasure. “We hebben ook meteen al onze medewerking verleend aan het onderzoek. Ikzelf was er toen nog niet, maar heb wel met alle betrokkenen gesproken. Zij was sinds kort aan de slag bij ons na een positieve evaluatie. Ze was een prima medewerkster die bij de collega’s en de bewoners ook graag gezien was. Zo’n ongeval is natuurlijk erg snel gebeurd, deze keer met grote gevolgen. Maar ik begrijp de familie van Liliana ook erg goed dat ze door een erg zwaar rouwproces gaan. Het is helaas gebeurd en hopelijk kan iedereen het op een bepaald moment een plaats geven.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.