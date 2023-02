Liam loodst luisteraars van Qmusic door de nacht: “De beste leerschool die ik me kan voorstellen”

Halve kilo cannabis in beslag genomen bij huiszoekin­gen in Ledegem en Harelbeke

Na de arrestatie van een dealer in Ooigem (Wielsbeke) begin januari slaagde de politie er nu ook in zijn twee leveranciers bij de kraag te vatten. Bij huiszoekingen in Ledegem en Harelbeke is een halve kilo cannabis en 5.500 euro in beslag genomen.