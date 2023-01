Labadoux zoekt vrijwilligers

Labadoux, het Ingelmunsterse festival dat op 5, 6 en 7 mei aan de 35e editie toe is, zoekt helpende handen. Heeft de tap voor jou geen geheimen, of schuilt in jou een echte tentenbouwer? Eén dag of een volledig weekend? Alle beetjes helpen! Alle details over voor welke taken er vrijwilligers worden gezocht, wat er tegenover staat, … is te vinden op https://labadoux.be/info/vrijwilligers/. Op datzelfde adres kan je je ook aanmelden als vrijwilliger.