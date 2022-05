Labadoux trapt festivalseizoen in stijl op gang en lokt 13.500 bezoekers

Vrijdagavond zat de sfeer er al meteen goed in en genoten 3.300 aanwezigen van John Watts en zijn kompanen van Fischer-Z. Een nostalgische trip terug naar de jeugd van vele aanwezigen, maar ook Mooneye (ooit nog winnaar van StuBru’s Nieuwe Lichting) en Ozark Henry (terug in de kijker dankzij ‘Liefde voor Muziek’) zorgden voor flink wat toeschouwers. Ook zaterdag was het genieten van headliners als De Kreuners, Milow en Stef Kamil Carlens. Dat enkele nieuwigheden ook het muzikale aspect ten goede kwamen vonden bezoekers Greet Vermeersch en haar vriend Karel Cloet. “De nieuwe locatie van de Clubtent deed de muziek nog meer tot zijn recht komen omdat ze verder van de grote concerttent geplaatst is”, vonden ze. “De optredens van Buurman en Meermens waren puur genieten, al vonden we het even leuk een ontdekking als Radio Labadoux te doen, een plaats waar geregeld singer-songwriters het beste van zichzelf gaven.”

Veel volk én zonnig

Zondag kwamen traditiegetrouw de meeste mensen naar het festival afgezakt. Nochtans had de organisatie daar door onder andere Moederdag en de concurrentie van andere evenementen wat schrik voor. “Maar die bleek voor niks nodig”, knipoogt organisator Carl Windels. “We hebben weer heel wat mensen blij kunnen maken en daar doen we het voor. De voorverkoop liep wel, maar niet geolied. Op voorhand hoopten we tussen de tien- en vijftienduizend bezoekers naar hier te kunnen lokken. Uiteindelijk strandden we op 13.500. Een aantal waar we best tevreden mee mogen zijn. Ook het zonnige weer speelde in ons voordeel, net als het engagement van onze ruim 300 vrijwilligers. De nieuwigheden werden duidelijk gesmaakt en sterkten ons om ook in de toekomst die kaart te blijven trekken; Zo hebben we heel wat complimenten over onze uitgebreidere kinderanimatie gekregen.”