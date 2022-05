Labadoux klaar voor eerste volwaardige editie na moeilijke coronajaren: “Klaar om te knallen, met nog meer rand- en kinderanimatie”

IngelmunsterNa twee coronajaren waarin het allemaal iets kleinschaliger moest is Labadoux klaar om nog eens als vanouds te knallen. Dat doet het festival niet alleen met een reeks toppers op zijn affiche, maar ook met verschillende nieuwigheden. Zo krijgen de clubtent en camping een nieuwe stek, komen er nog meer activiteiten voor kinderen en zet de organisatie in op enkele sfeervolle extra’s zoals Radio Labadoux.

In 2020 moest Labadoux zijn publiek nog in bubbels ontvangen. Vorig jaar kon het feest op een andere datum, maar gelukkig zonder mondmaskers doorgaan. Dat het dit keer zonder enige beperking mag, stemt de organisatie meer dan tevreden. “We zijn blij dat we er nog eens als vanouds voluit voor mogen gaan”, zegt coördinator Carl Windels. “Dat we klaar zijn om er terug in te vliegen bewijzen we niet alleen met een mooie line-up, van Milow en De Mens tot De Kreuners en Fisher-Z, maar ook met een nieuw logo en huisstijl. We willen er meer dan ooit voor verschillende doelgroepen zijn, van muziekliefhebbers tot jonge gezinnen met kinderen.”

Volledig scherm Carl Windels voor de nieuwe locatie van de clubtent. © Maxime Petit

Volwaardige tent

Voor hen heeft Carl alvast goed nieuws. “Onze clubtent krijgt een andere inplanting en komt waar tot een paar jaar geleden nog de mobilhomecamping was. Wat ooit begon als een gezellig plaatsje voor kleine tapijtconcerten is uitgegroeid tot een volwaardige tent. Je kan er straks heel goede groepen, zoals Buurman, aan het werk zien. De inkom verschuift tot op de brug, waar de aftakking naar de Trakelweg begint. Waar de clubtent stond, komt nu de Foyer, een rustplaats waar je gezellig iets kan drinken. De pubtent is dan weer iets groter en hoger, met een aangepast podium en verlichting, zodat alles een stuk professioneler oogt.”

Volledig scherm Een 3D-plannetje van het herschikte Labadoux-festivalterrein. Rechts onderaan zien we de nieuwe locatie voor de clubtent, in het midden op de brug de nieuwe inkom en daaronder de kindertent. © Labadoux

Meer kinderanimatie

“Waar de Foyer stond, gaan we voor een gloednieuwe kindertent. We zetten kinderen dit jaar nog iets centraler en deze toevoeging kadert daar in. Zondag is er niet alleen muziek van Radio Oorwoud, maar om 15.45 uur ook een kinderfuif. Verder voorzien we in die tent en op het terras ook circus-, boogschiet- en goochelworkshops voor de kleinsten, maar er staan ook kickertafels en je zal er gezelschapsspelletjes kunnen spelen of knutselen. Voor kleuters is er ook een special hoekje.”

Op het festivalterrein is er op gezette tijden aangepaste animatie. “Zo voorzien we Radio Labadoux in De Barakke, om ook op momenten dat er geen optredens zijn een gezellige sfeer op de festivalweide heerst”, zegt Carl. “Nieuw zijn een koffiehoek en cocktailbar en onder de Wantebrug is er het sociaal kunstproject Labadoux Serveert. “Mensen van veertig zorgvoorzieningen en welzijnsorganisaties hebben met borden en bestek samen kunstwerken gemaakt die we daar zullen ‘serveren’”, aldus Carl.

Volledig scherm Het kunstproject Labadoux Serveert. © Maxime Petit

Kamperen bij de Lampaerts

Ook de camping verhuist naar een nieuwe stek, naar een stukje weide van een in Ingelmunster wel heel bekend familie. “We gaan ‘skarten’ in de tuin van de ouders van Yves Lampaert”, knipoogt Carl. “Kampeerders kunnen daar op een groter terrein slapen. Zowel met je tent, mobilhome, caravan, bestelwagen of auto waarin je logeert, kan je op de camping terecht.”

Labadoux vindt plaats van vrijdag 6 tot en met zondag 8 mei. Op zondag is er op de gezinsdag traditiegetrouw een verminderd tarief van 20 euro in vvk en 25 euro add. Andere tickets en prijzen via www.labadoux.be. Tickets in voorverkoop kan je nog tot donderdag aanschaffen.

Volledig scherm Labadoux is klaar voor een topeditie. Organisator Carl Windels. © Maxime Petit