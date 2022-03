Kunstenaar Johan Herman overleden

Johan Herman is van opleiding saxofonist, maar moest na een hartoperatie tegen wil en dank zijn muzikale activiteiten stopzetten. Door zijn fysieke problemen stopte hij op 26-jarige leeftijd als professioneel muzikant. Later kon hij zijn ei wel kwijt als dirigent van het gemengd koor op de OLV-parochie in Ingelmunster en het Sint-Pieterskoor in Emelgem. Sindsdien gebruikte hij zijn creativiteit om beelden te boetseren, met dank aan leermeester Marc Claerhout. Zijn stijl is figuratief en de figuren zijn altijd makkelijk herkenbaar aan de vierkante gezichtjes. “Het is mijn onofficiële handtekening geworden”, liet hij ooit in onze krant optekenen. “Het is iets waar de mensen me kunnen in herkennen. De wereld is dan misschien wel rond, maar ze draait vierkant en dat wou ik symboliseren. Voor het overige haal ik inspiratie uit het dagelijkse leven, maar ook uit spreekwoorden en zegswijzen.”